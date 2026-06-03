Шнайдер обыграла Соболенко и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции. В четвертьфинале 23-я ракетка мира Диана Шнайдер обыграла теннисистку из Беларуси Арину Соболенко в трех сетах со счетом 3:6, 7:5, 6:0. Встреча продолжалась 2 часа 14 минут.
Диана Шнайдер занимает 23-е место в мировом рейтинге (третья из россиянок), на ее счету пять титулов WTA в одиночном разряде. Она впервые в карьере дошла до полуфинала на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.
В полуфинале Шнайдер сыграет с представительницей Польши Майей Хвалиньской, (114-я ракетка мира), которая ранее обыграла еще одну россиянку Анну Калинскую. Также за выход в финал поборются Мирра Андреева (Россия) и Марта Костюк (Украина).
Матч Шнайдер — Хвалиньская состоится в четверг, 4 июня. Ориентировочное время начала — 17 часов по московскому времени.