На что тратят миллионы Шарапова, Уильямс и другие богатые спортсменки

Женский спорт стремительно набирает финансовые обороты. В 2025 году 20 самых высокооплачиваемых спортсменок мира заработали в сумме 293 миллиона долларов — на 13 процентов больше, чем годом ранее. И даже после завершения карьеры именитые чемпионки продолжают жить на широкую ногу. В этой статье — четыре истории о том, как звезды спорта тратят свои капиталы и подтверждают статус одних из самых богатых женщин планеты.
Мария Шарапова: $325 млн за карьеру и дом за $25 млн
Мария Шарапова завершила карьеру в 2020 году, но ее имя до сих пор ассоциируется с роскошной жизнью. За карьеру российская теннисистка заработала около 325 миллионов долларов, что позволило ей войти в список Форбс «97 женщин, самостоятельно заработавших состояние».
Самый впечатляющий актив Шараповой — особняк в Манхэттен-Бич, пригороде Лос-Анджелеса, который она выставила на продажу за 25 миллионов долларов. Спортсменка купила его в 2012 году за 4 миллиона, а после масштабной реконструкции цена выросла в шесть раз. В доме пять спален, бассейн, зона для барбекю и даже две дорожки для боулинга в подвале.
Помимо этого, в портфолио теннисистки:
- Трехэтажный особняк в пригороде Лос-Анджелеса с видом на океан, стоимостью несколько миллионов долларов.
- Ранчо в Санта-Барбаре площадью более двух гектаров — около 9 миллионов долларов.
- Поместье в Монтесито за 11,5 миллиона долларов, по соседству с Орландо Блумом и Кэти Перри.
- Дом во Флориде на берегу океана за 3,2 миллиона долларов.
Шарапова также пробовала себя в бизнесе: ее компания по производству премиум-сладостей в 2017 году достигла продаж в 10 миллионов долларов, но после пандемии производство было остановлено. Сейчас теннисистка является акционером лиги смешанных единоборств UFC, инвестирует в производство солнцезащитного крема и другие стартапы.
Коко Гауфф: $33 млн в год и капсульная коллекция с модным брендом
Коко Гауфф — самая высокооплачиваемая спортсменка мира по версии Форбс за 2025 год. Ее годовой доход составил 33 миллиона долларов, из которых лишь 8 миллионов пришлись на призовые и выступления на корте. Остальные 25 миллионов — это рекламные контракты и партнерства с брендами.
В портфолио Гауфф входят такие гиганты, как Нью Бэланс и Бэйкер Тилли. В 2025 году к ним присоединился Мерседес-бенц. Кроме того, теннисистка выпустила капсульную коллекцию с модным домом Миу Миу, а также начала разрабатывать телевизионные шоу и фильмы с именитой студией.
21-летняя американка вложила 4,1 миллиона долларов в особняк во Флориде — на родине своих родителей, которые переехали из бедного района в загородный дом с пастором в качестве соседа. 7200 квадратных футов, шесть спален, два этажа и дом для гостей. Еще 2 миллиона Гауфф потратила на землю рядом.
Серена Уильямс: жизнь в роскоши и доход от $45,9 млн в год
Серена Уильямс — одна из самых богатых теннисисток в истории. В 2021 году ее годовой доход оценивался в 45,9 миллиона долларов, что сделало ее самой высокооплачиваемой спортсменкой мира на тот момент. За карьеру американка выиграла 23 турнира Большого шлема в одиночном разряде и четыре золота Олимпийских игр.
Хотя Уильямс официально не объявляла о завершении карьеры, ее последний матч состоялся на US Open 2022 года. Однако в июне 2026 года 44-летняя легенда объявила о возвращении. Она выступит в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Лондоне.
Состояние Серены оценивается в сотни миллионов долларов. Она владеет роскошными домами в Беверли-Хиллз и Палм-Бич, инвестирует в технологические стартапы и венчурный фонд, а также является владелицей бренда одежды.
Симона Байлз: 23 тысячи долларов за один выход в свет
Симона Байлз, самая титулованная гимнастка в истории, зарабатывает миллионы не только на соревнованиях, но и на рекламных контрактах, среди ее партнеров — Найк, Виза, Убер. Но одна из самых обсуждаемых тем вокруг нее — ее траты.
В апреле 2026 года американская гимнастка поделилась в соцсетях, что подготовка к одному светскому выходу обошлась ей в 23 тысячи долларов — это примерно 1,7 миллиона рублей. В эту сумму вошли услуги стилистов и визажистов. Байлз призналась, что не ожидала столь высокой стоимости.
Ранее гимнастка уже сталкивалась с неприятностями на светских мероприятиях: на одной из церемоний вручения в Мадриде ее наряд был испорчен прямо перед выходом на красную дорожку. Однако именно счет за стилистов стал для нее настоящим шоком и вызвал бурную реакцию среди поклонников, многие из которых поддержали Байлз, посчитав подобные траты чрезмерными.
Героини нашей статьи доказали, что женщины в спорте могут зарабатывать миллионы и тратить их на роскошные дома, бриллианты и уникальные впечатления. И разрыв в доходах с мужчинами, хоть и остается значительным, постепенно сокращается. Ведь с каждым годом женский спорт привлекает все больше инвестиций.