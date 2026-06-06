На что тратят миллионы Шарапова, Уильямс и другие богатые спортсменки

Самый впечатляющий актив Шараповой — особняк в Манхэттен-Бич, пригороде Лос-Анджелеса, который она выставила на продажу за 25 миллионов долларов. Спортсменка купила его в 2012 году за 4 миллиона, а после масштабной реконструкции цена выросла в шесть раз. В доме пять спален, бассейн, зона для барбекю и даже две дорожки для боулинга в подвале.