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Тарпищев не стал критиковать Хачанова за «Ролан Гаррос»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев считает, что Карен Хачанов неплохо провел турнир после восстановления от травмы.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил выступление Карена Хачанова на «Ролан Гаррос», сообщает «Матч ТВ».

Российский теннисист, получивший 13-й номер посева на Открытом чемпионате Франции, завершил выступление в третьем круге. Хачанов уступил нидерландцу Йесперу де Йонгу со счетом 5:7, 7:5, 2:6, 7:6 (7:2), 2:6.

«Карен сыграл в свой теннис, неплохо провел турнир, учитывая, что восстанавливался после травмы. Предъявить претензии ему нельзя, игра многих подравнялась, и у женщин, и мужчин уже почти нет разницы между 50-м и 150-м местом рейтинга. Также многое зависит от жеребьевки», — сказал Тарпищев.

Хачанов является одним из самых опытных российских игроков в мужском туре. Ранее он доходил до полуфиналов турниров Большого шлема на US Open и Australian Open.

На «Ролан Гаррос» россиянин не сумел пройти дальше третьего круга, но Тарпищев связал результат в том числе с восстановлением после травмы и общим выравниванием уровня игроков в туре.