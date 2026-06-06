Тарпищев не стал критиковать Хачанова за «Ролан Гаррос»

«Карен сыграл в свой теннис, неплохо провел турнир, учитывая, что восстанавливался после травмы. Предъявить претензии ему нельзя, игра многих подравнялась, и у женщин, и мужчин уже почти нет разницы между 50-м и 150-м местом рейтинга. Также многое зависит от жеребьевки», — сказал Тарпищев.