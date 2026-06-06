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Андреева произнесла речь на русском языке после победы на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева, посеянная под восьмым номером, одержала победу в финале Открытого чемпионата Франции. В субботу она обыграла 114-ю ракетку мира представительницу Польши Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.

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Источник: Reuters

После завершения матча Андреева выступила с благодарственной речью на русском, французском и английском языках. Как сообщает ТАСС, на церемонии награждения спортсменка заявила: «Я смотрела “Ролан Гаррос” по телевизору с ранних лет. Я не могу поверить, что держу этот трофей в своих руках. Спасибо моей команде. Я знаю, иногда со мной сложно справиться. Спасибо, что заставляете меня работать, когда я этого не хочу. Спасибо моему тренеру Кончите за то, что делишься своим опытом и советами. И моим родителям особенно хочу сказать спасибо».

На французском языке россиянка поблагодарила местную публику. Затем, обращаясь на русском к тренеру Кириллу Крюкову, она сказала: «Кирилл Александрович, я знаю, что вы тоже смотрите сейчас по телевизору или телефону. Спасибо большое за вашу поддержку, за то, что вы всегда помогаете и верите в меня».

Андреевой 19 лет. Данная победа стала для нее первой в карьере на турнирах Большого шлема.

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