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Олимпийская чемпионка прокомментировала победу Андреевой на «Ролан Гаррос»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова поздравила российскую теннисистку Мирру Андрееву с победой на турнире «Ролан Гаррос». Как сообщает «Лента.ру», Журова сделала соответствующее заявление в беседе с изданием.

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Источник: РИА "Новости"

«Конечно, поздравляю! Молодая, талантливая. Думаю, что еще впереди много прекрасных турниров», — отметила Журова.

Парламентарий также выразила надежду на успешное выступление Андреевой на предстоящих Олимпийских играх.

«Я думаю, ей амбиции олимпийской чемпионки точно хочется удовлетворить», — добавила она.

Ранее Мирра Андреева одержала победу над представительницей Польши Майей Хвалиньской в финальном матче Открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 19-летней россиянки. Продолжительность игры составила 1 час 22 минуты.

Для Андреевой этот титул стал первым в карьере, завоеванным на турнирах «Большого шлема». До этого спортсменка становилась серебряным призером Олимпийских игр 2024 года.

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