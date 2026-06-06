Олимпийская чемпионка прокомментировала победу Андреевой на «Ролан Гаррос»

«Конечно, поздравляю! Молодая, талантливая. Думаю, что еще впереди много прекрасных турниров», — отметила Журова.
Парламентарий также выразила надежду на успешное выступление Андреевой на предстоящих Олимпийских играх.
«Я думаю, ей амбиции олимпийской чемпионки точно хочется удовлетворить», — добавила она.
Ранее Мирра Андреева одержала победу над представительницей Польши Майей Хвалиньской в финальном матче Открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 19-летней россиянки. Продолжительность игры составила 1 час 22 минуты.
Для Андреевой этот титул стал первым в карьере, завоеванным на турнирах «Большого шлема». До этого спортсменка становилась серебряным призером Олимпийских игр 2024 года.