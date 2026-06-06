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Хвалиньская пошутила о том, что ее раздражает в Андреевой

Польская теннисистка Майя Хвалиньская поздравила россиянку Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос», втором в сезоне турнире «Большого шлема».

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Источник: Getty Images

В субботу 19-летняя Андреева обыграла 24-летнюю Хвалиньскую в финальном матче со счетом 6:3, 6:2 и впервые завоевала титул «Большого шлема».

«Прежде всего поздравляю Мирру. Ты невероятная теннисистка. Ты такая молодая и талантливая, это так раздражает, — сказала Хвалиньская на церемонии награждения, смеясь. — Поздравляю тебя и твою команду с потрясающей работой. Желаю тебе всего наилучшего в будущем».

Поблагодарила полька и всех болельщиков, кто был на трибунах. «Не только сегодня, но и за эти три недели. Спасибо за поддержку. Я действительно почувствовала вашу любовь. Я очень благодарна. Хотела бы я провести сегодня более качественный матч, но Мирра была просто слишком хороша для меня, так что, наверное, это ее вина. Я старалась изо всех сил, извините», — снова пошутила Хвалиньская, добавив, что Париж навсегда останется в ее сердце.

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