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Шарапова поздравила Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции

Бывшая теннисистка Мария Шарапова поздравила россиянку Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос». Соответствующее сообщение она разместила на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Источник: Reuters

«Горжусь тобой. Эмоции говорят сами за себя. Взволнована, но не удовлетворена. Это признак чемпиона», — написала Шарапова.

В финале «Ролан Гаррос» — 2026 Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньскую в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. Она стала первой россиянкой с 2014 года, одержавшей победу на Открытом чемпионате Франции. Последней теннисисткой из России, добившейся этого, была сама Шарапова.

Кроме того, Андреева превзошла рекорд Шараповой по объему призовых, полученных за один турнир. 19-летняя спортсменка заработала на завершившемся Открытом чемпионате Франции 3,2 миллиона долларов, тогда как Шарапова в 2014 году выиграла на «Ролан Гаррос» 2,25 миллиона долларов.

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