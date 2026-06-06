Дмитрий Губерниев оценил победу Мирры Андреевой на турнире «Ролан Гаррос»

«Это победа года, а может быть, даже десятилетия для российского спорта. В 19 лет совладать со всеми и показать невероятную стойкость духа… Вот что значит олимпийский опыт Парижа, между прочим! Без поражений нет побед. Тот проигранный финал тоже стал важным опытом. И, кстати говоря, Диана Шнайдер — огромный молодец. Быть в четверке на “Ролан Гаррос” — это фантастика», — заявил Губерниев.
В финальном матче Андреева одержала победу над Хвалиньской. Эта победа стала для неё первым в карьере титулом на турнире серии Большого шлема. Игра продлилась 1 час 23 минуты и завершилась в двух сетах со счётом 6:3, 6:2.
Ранее Андреева выходила в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и дважды в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025). Она является победительницей шести турниров WTA, из которых четыре — в одиночном разряде. В паре с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр 2024 года в парном разряде.
Кроме того, Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA.