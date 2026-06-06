Дмитрий Губерниев оценил победу Мирры Андреевой на турнире «Ролан Гаррос»

«Это победа года, а может быть, даже десятилетия для российского спорта. В 19 лет совладать со всеми и показать невероятную стойкость духа… Вот что значит олимпийский опыт Парижа, между прочим! Без поражений нет побед. Тот проигранный финал тоже стал важным опытом. И, кстати говоря, Диана Шнайдер — огромный молодец. Быть в четверке на “Ролан Гаррос” — это фантастика», — заявил Губерниев.