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Министр спорта России высказался о триумфе Андреевой на «Ролан Гаррос»

Министр спорта Российской Федерации и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев поздравил российскую теннисистку Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос». Об этом сообщается в его Telegram-канале.

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Источник: РИА "Новости"

Турнир является вторым в сезоне соревнованием серии «Большого шлема».

В субботу 19-летняя Андреева одержала победу над представительницей Польши Майей Хвалиньской в финальном матче. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2. Для спортсменки этот титул стал первым в карьере на турнирах «Большого шлема».

«Всего за несколько лет Мирра прошла путь от дебюта в основной сетке турнира до чемпионского титула. <…> Этот результат подтверждает статус России как страны с одной из самых сильных теннисных школ, способной воспитывать спортсменов мирового уровня и обеспечивать преемственность поколений чемпионов», — написал Дегтярев.

Андреева стала четвертой российской теннисисткой, выигравшей турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Предыдущий подобный успех был зафиксирован в 2014 году, когда Мария Шарапова также победила на «Ролан Гаррос».

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