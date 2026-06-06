Министр спорта России высказался о триумфе Андреевой на «Ролан Гаррос»

«Всего за несколько лет Мирра прошла путь от дебюта в основной сетке турнира до чемпионского титула. <…> Этот результат подтверждает статус России как страны с одной из самых сильных теннисных школ, способной воспитывать спортсменов мирового уровня и обеспечивать преемственность поколений чемпионов», — написал Дегтярев.