Теннисист Стэн Вавринка отпил пива у болельщика во время матча

С 2022 года Международная федерация тенниса (ITF) отстранила федерации России и Белоруссии, из-за чего спортсмены из этих стран выступают на турнирах ATP и WTA только в нейтральном статусе, а также не участвуют в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг.