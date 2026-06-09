Теннисист Стэн Вавринка отпил пива у болельщика во время матча

Готовясь к подаче, спортсмен повернулся к трибунам, подошёл к одному из болельщиков, попросил у него бутылку пива и сделал несколько глотков под аплодисменты зрителей.
Вавринка — трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.
В январе 2026 года он установил рекорд по количеству пятисетовых матчей на турнирах «Большого шлема» — 49. В матче второго круга Australian Open он обыграл француза Артюра Жеа со счётом 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10:3), доведя общее число таких встреч до 49. Предыдущее достижение принадлежало Роджеру Федереру — 48.
С 2022 года Международная федерация тенниса (ITF) отстранила федерации России и Белоруссии, из-за чего спортсмены из этих стран выступают на турнирах ATP и WTA только в нейтральном статусе, а также не участвуют в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг.