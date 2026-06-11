Андреева — о финале «Ролан Гаррос»: Поняла, что вообще не хочу проигрывать

— У меня появилось такое ощущение после того, как стало 2:3 [по геймам в первом сете]. Я проиграла два гейма, а после — получилось взять свою подачу. Тогда я поняла, что вообще не хочу ни проигрывать, ни геймы больше отдавать. Я стала увереннее играть, и уже настрой был такой, чтобы выйти и победить.