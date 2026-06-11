Андреева — о финале «Ролан Гаррос»: Поняла, что вообще не хочу проигрывать

Российская теннисистка, восьмая ракетка мира Мирра Андреева рассказала, в какой момент титульного поединка на «Ролан Гаррос» поняла, что не хочет проигрывать матч и отдавать очки сопернице.
— Есть у теннисистов такое, что вы в момент матча понимаете, что точно его выиграете? Потому что, например, Матс Виландер сказал, что после 20-й минуты финала ты уже понимала, что этот матч не проиграешь. Действительно было так?
— У меня появилось такое ощущение после того, как стало 2:3 [по геймам в первом сете]. Я проиграла два гейма, а после — получилось взять свою подачу. Тогда я поняла, что вообще не хочу ни проигрывать, ни геймы больше отдавать. Я стала увереннее играть, и уже настрой был такой, чтобы выйти и победить.
— То есть уверенность появилась в этот момент матча?
— Да-да, — сказала Андреева в интервью «Чемпионату».
Мирра Андреева впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема в субботу, 6 июня. Финал «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде прошел между россиянкой Миррой Андреевой и представительницей Польши Майей Хвалиньской. До Андреевой последней из россиянок побеждала на Открытом чемпионате Франции Мария Шарапова в 2014 году.