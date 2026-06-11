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Мирра Андреева снялась с турнира после победы на «Ролан Гаррос»

Победительница «Ролан Гаррос» россиянка Мирра Андреева не выступит на турнире категории WTA 500 в Берлине.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Alberto Gardin/Zuma/TASS

Турнир категории WTA 500 в Берлине пройдет с 15 по 21 июня.

«Сообщаем, что Мирра снялась с нашего турнира. Мы очень рады, что она достигла такого результата в Париже, но, к сожалению, это означает и нечто печальное для нас. Желаем тебе всего наилучшего далее в сезоне и надеемся скоро увидеться!» — говорится в заявлении пресс-службы турнира.

Общий призовой фонд турнира в столице Германии составляет 1,2 млн евро. Действующей чемпионкой соревнований является Маркета Вондроушова из Чехии. В прошлогоднем финале она обыграла китаянку Си Ю Ван — 7:6 (12:10), 4:6, 6:2.

На прошлой неделе 19-летняя Мирра Андреева впервые в карьере завоевала титул на турнире «Большого шлема». В финале Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» россиянка обыграла представительницу Польши Майю Хвалинскую (6:3, 6:2).

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