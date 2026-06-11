Мирра Андреева снялась с турнира после победы на «Ролан Гаррос»

«Сообщаем, что Мирра снялась с нашего турнира. Мы очень рады, что она достигла такого результата в Париже, но, к сожалению, это означает и нечто печальное для нас. Желаем тебе всего наилучшего далее в сезоне и надеемся скоро увидеться!» — говорится в заявлении пресс-службы турнира.