Серена Уильямс снялась с первого за 4 года турнира из-за травмы партнерши

11 июня Серена Уильямс и Виктория Мбоко должны были провести четвертьфинальный матч против немки Лауры Зигемунд и Лейлы Фернандес из Канады. Однако канадская теннисистка снялась с матча из-за повреждения. Накануне она досрочно завершила встречу второго круга в одиночном разряде против Виктории Плишковой из Чехии. Во втором сете Мбоко упала при подаче соперницы и получила травму левого колена.
Ранее Уильямс и Мбоко выиграли стартовую игру в парном турнире, переиграв американку Николь Меликар-Мартинес и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии. Этот матч стал первым для американки после возобновления карьеры. В последний раз 44-летняя теннисистка выходила на корт в 2022 году, дойдя до третьего круга Открытого чемпионата США в одиночном разряде.
Уильямс является 23-кратной победительницей турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде. На ее счету семь побед на Australian Open, три — на «Ролан Гаррос», семь — на Уимблдоне, шесть — на US Open. Всего она выиграла 73 титула WTA в одиночном разряде.
Уильямс занимала первое место в рейтинге WTA на протяжении 319 недель, в том числе 186 недель подряд. На счету американки пять побед на Итоговых турнирах WTA (2001, 2009, 2012, 2013, 2014), четыре золотые медали Олимпийских игр (2012-й — в одиночном разряде, 2000, 2008 и 2012 годы — в парном), 14 титулов на турнирах «Большого шлема» в парном разряде и два — в миксте.