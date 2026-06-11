Уимблдон объявил о рекордных призовых для участников турнира

Призовой фонд Уимблдона-2026 превысит 64,2 млн фунтов стерлингов (€74,4 млн), что станет новым рекордом в истории турнира. Об этом сообщил журналист Джеймс Грей на своей странице в социальной сети X.
Победители мужского и женского одиночных разрядов заработают по 3,6 млн фунтов стерлингов (€4,1 млн).
Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2025 году, когда общий призовой фонд составил 53,5 млн фунтов стерлингов (€62 млн). Таким образом, за год он вырос на 20%. При этом, как отмечает Грей, увеличение выплат всё же не соответствует требованиям, которые ведущие теннисисты выдвигали организаторам турниров Большого шлема в прошлом сезоне.
Уимблдон является третьим турниром Большого шлема в календаре сезона. Соревнования на травяных кортах пройдут в Лондоне с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде остается Янник Синнер из Италии, а титул у женщин защищает представительница Польши Ига Швёнтек.
Ранее группа ведущих теннисистов, среди которых были первые ракетки мира Янник Синнер и Арина Соболенко, выражала недовольство уровнем призовых на Открытом чемпионате Франции. Позже белорусская спортсменка допустила возможность бойкота турниров из-за финансового вопроса. Эту позицию поддержал и Новак Джокович, являющийся рекордсменом по количеству титулов Большого шлема в мужском одиночном разряде.