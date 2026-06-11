Уимблдон объявил о рекордных призовых для участников турнира

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2025 году, когда общий призовой фонд составил 53,5 млн фунтов стерлингов (€62 млн). Таким образом, за год он вырос на 20%. При этом, как отмечает Грей, увеличение выплат всё же не соответствует требованиям, которые ведущие теннисисты выдвигали организаторам турниров Большого шлема в прошлом сезоне.