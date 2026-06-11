Коннорс призвал Зверева сохранить мотивацию после титула на «Ролан Гаррос»

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» Джимми Коннорс прокомментировал разговоры о том, что Александр Зверев может потерять мотивацию после победы на «Ролан Гаррос». Своим мнением американец поделился в подкасте, опубликованном на Spotify.
По словам Коннорса, если немецкий теннисист действительно достиг главной цели карьеры, то ему не имеет смысла продолжать выступления в нынешнем сезоне.
«Тогда ему лучше вообще не играть до конца года. Просто взять и пропустить остаток сезона, сказать: “Я выиграл “Ролан Гаррос”, увидимся на Australian Open”», — заявил Коннорс.
При этом бывшая первая ракетка мира выразил надежду, что победа на турнире «Большого шлема» лишь укрепит амбиции Зверева и поможет ему двигаться дальше.
«Теперь я претендент, уже оставил след, выиграл турнир “Большого шлема”. Я не хочу на этом останавливаться, хочу выйти на следующий уровень и продолжать подниматься», — так, по мнению Коннорса, должен рассуждать немецкий теннисист.
Коннорс также отметил, что всегда считал Зверева игроком высочайшего уровня и рад, что разговоры о его потенциале теперь подтверждены титулом на турнире «Большого шлема».