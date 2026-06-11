Плишкова назвала себя опасной соперницей на «Уимблдоне»

«Всегда чувствовала, что моя игра хорошо подходит для травы и работает на этом покрытии. Поэтому просто рада, что остаюсь в турнире. В первом круге я сыграла вполне неплохо, сейчас во втором чувствовала себя намного лучше», — сказала Плишкова.