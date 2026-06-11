Плишкова назвала себя опасной соперницей на «Уимблдоне»

106-я ракетка мира Каролина Плишкова оценила свои перспективы на «Уимблдоне» и рассказала о подготовке к турниру на травяном покрытии. Слова чешской теннисистки приводит Sports.ru.
Ранее Плишкова вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Лондоне после отказа Виктории Мбоко от продолжения борьбы. По словам теннисистки, она традиционно выбирает британские турниры для подготовки к «Уимблдону».
«Всегда чувствовала, что моя игра хорошо подходит для травы и работает на этом покрытии. Поэтому просто рада, что остаюсь в турнире. В первом круге я сыграла вполне неплохо, сейчас во втором чувствовала себя намного лучше», — сказала Плишкова.
Чешка отметила, что на траве многое зависит от турнирной сетки, поскольку уже на ранних стадиях можно получить неудобную соперницу.
«Если пройду первые два круга, то стану опасной соперницей. Конечно, нужна уверенность, но для этого нужны матчи, а сейчас у меня их достаточно много», — заявила Плишкова.
Плишкова ранее доходила до финала «Уимблдона» и считается одной из опытных теннисисток, чья игра хорошо подходит для травяного покрытия.