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Мирра Андреева: Мне написали Баста и Сергей Лазарев

Российскую теннисистку Мирру Андрееву после победы на «Ролан Гаррос» удивили поздравления от рэпера Василия Вакуленко, известного как Баста, и певца Сергея Лазарева.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Кадр из трансляции

Первая ракетка России Мирра Андреева 6 июня выиграла «Ролан Гаррос» — турнир «Большого шлема» в Париже. В финале она обыграла 114-ю ракетку мира польку Майю Хвалиньскую.

— Мы видели много поздравлений в социальных сетях от звезд, но чье внимание тебя больше всего удивило и порадовало?

— Когда мне пришло сообщение от этих двух людей, я подумала: «Вот это началась у меня публичная жизнь!» (смеется). Мне написали Баста и Сергей Лазарев. От них я вообще ничего не ожидала услышать.

— Роджер Федерер, случайно, не писал?

— Пока нет. Новак Джокович — да, от Роджера пока ничего не пришло. Думаю, он сильно занят своими делами, ничего страшного, — передает слова Мирры Андреевой «Чемпионат».

После победы 19-летняя Андреева поднялась на шестое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету теперь шесть титулов WTA в одиночном разряде. Она впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема».

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