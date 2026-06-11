Мирра Андреева: Мне написали Баста и Сергей Лазарев

Первая ракетка России Мирра Андреева 6 июня выиграла «Ролан Гаррос» — турнир «Большого шлема» в Париже. В финале она обыграла 114-ю ракетку мира польку Майю Хвалиньскую.
— Мы видели много поздравлений в социальных сетях от звезд, но чье внимание тебя больше всего удивило и порадовало?
— Когда мне пришло сообщение от этих двух людей, я подумала: «Вот это началась у меня публичная жизнь!» (смеется). Мне написали Баста и Сергей Лазарев. От них я вообще ничего не ожидала услышать.
— Роджер Федерер, случайно, не писал?
— Пока нет. Новак Джокович — да, от Роджера пока ничего не пришло. Думаю, он сильно занят своими делами, ничего страшного, — передает слова Мирры Андреевой «Чемпионат».
После победы 19-летняя Андреева поднялась на шестое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету теперь шесть титулов WTA в одиночном разряде. Она впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема».