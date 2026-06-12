Девятая ракетка мира пропустит Уимблдон

Девятая ракетка мира, представительница Канады Виктория Мбоко, приняла решение отказаться от участия в Уимблдонском турнире. Причиной стала травма колена, о чём информирует пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).
Повреждение Мбоко получила 10 июня в ходе матча второго круга на турнире категории WTA 500 в Лондоне. Её соперницей в той встрече была чешская теннисистка Каролина Плишкова. На этих же соревнованиях канадка выступала в парном разряде вместе с 23-кратной чемпионкой турниров Большого шлема американкой Сереной Уильямс. В паре спортсменки также сумели дойти до второго раунда.
В основной сетке Уимблдона место 19-летней Мбоко заняла 23-летняя чешка Дарья Видманова. В текущем рейтинге WTA она располагается на 119-й позиции.
Матчи основной сетки Уимблдона, который является третьим в сезоне турниром Большого шлема, запланированы к проведению в период с 29 июня по 12 июля.