Девятая ракетка мира пропустит Уимблдон

Повреждение Мбоко получила 10 июня в ходе матча второго круга на турнире категории WTA 500 в Лондоне. Её соперницей в той встрече была чешская теннисистка Каролина Плишкова. На этих же соревнованиях канадка выступала в парном разряде вместе с 23-кратной чемпионкой турниров Большого шлема американкой Сереной Уильямс. В паре спортсменки также сумели дойти до второго раунда.