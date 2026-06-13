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Синнер и топ-теннисисты могут бойкотировать микст US Open

Игроки рассматривают отказ от участия в смешанном парном разряде на фоне спора с турнирами «Большого шлема» о призовых и распределении доходов.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Fatih Aktas/Anadolu via Getty Images

Первая ракетка мира Янник Синнер и другие ведущие теннисисты рассматривают возможность бойкота смешанного парного разряда на US Open, сообщает The Times.

По данным издания, недовольство игроков связано с продолжающимся спором с турнирами «Большого шлема» о призовых, распределении доходов и влиянии теннисистов на ключевые решения.

US Open изменил формат микста в 2025 году: турнир перенесли на дни перед стартом основной сетки одиночного разряда, сократили состав до 16 пар и сделали ставку на участие звезд одиночки. Победителям был предусмотрен приз в размере $1 млн.

Однако часть игроков считает, что новый формат не решает более широкий конфликт вокруг выплат и условий для теннисистов. По информации The Times, бойкот микста рассматривается как способ усилить давление на организаторов турниров «Большого шлема».

Спор между игроками и организаторами продолжается на фоне требований увеличить долю теннисистов в доходах турниров. Ранее представители игроков добивались повышения призовых и большей прозрачности в принятии решений.

US Open пройдет в Нью-Йорке. Пока окончательного решения о бойкоте смешанного парного разряда не принято.

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