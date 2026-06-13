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Медведев вышел в полуфинал турнира в Нидерландах

Российский теннисист обыграл Марина Чилича в четвертьфинале ATP-250 в Хертогенбосхе.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Хертогенбосхе.

В четвертьфинале восьмая ракетка мира обыграл хорвата Марина Чилича, занимающего 47-е место в рейтинге ATP. Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:1.

Матч был начат накануне, но при счете 1:1 по сетам его перенесли из-за дождя. После возобновления игры Медведев уверенно взял решающую партию.

Теннисисты провели на корте 1 час 48 минут. Медведев выполнил четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов.

Чилич сделал пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и использовал два брейк-пойнта из пяти.

В полуфинале турнира Медведев сыграет с польским теннисистом Камилем Майхшаком. Турнир в Хертогенбосхе проходит на травяных кортах.

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