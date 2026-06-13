Блинкова победила Касаткину в квалификации Ноттингема

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в финал квалификации турнира WTA в Ноттингеме, сообщает официальный сайт WTA.
В полуфинале отбора Блинкова победила Дарью Касаткину, которая представляет Австралию. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2.
Матч продолжался 1 час 12 минут. Блинкова уверенно провела встречу и не отдала сопернице ни одного сета.
Касаткина была посеяна в квалификации под четвертым номером. На данный момент она занимает 66-е место в рейтинге WTA.
Блинкова располагается на 105-й позиции в мировой классификации. Для выхода в основную сетку турнира в Ноттингеме ей предстоит выиграть еще один матч.
Турнир в Ноттингеме проходит на травяных кортах и относится к категории WTA 250.