Сестры Уильямс получили уайлд-кард на Уимблдон

Американские теннисистки Серена Уильямс и Винус Уильямс получили уайлд-кард для участия в парном разряде Уимблдона-2026, сообщает журналист Sky Sports Анджело Манджанте.
Для сестер Уильямс это будет возвращение в парный разряд на одном из главных турниров сезона. Организаторы предоставили им специальное приглашение в основную сетку.
Серена и Винус Уильямс являются одними из самых титулованных пар в истории женского тенниса. Вместе они неоднократно выигрывали турниры Большого шлема и олимпийские медали.
Уимблдон традиционно проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне.