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Сестры Уильямс получили уайлд-кард на Уимблдон

Серена и Винус Уильямс выступят в парном разряде турнира в 2026 году.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Американские теннисистки Серена Уильямс и Винус Уильямс получили уайлд-кард для участия в парном разряде Уимблдона-2026, сообщает журналист Sky Sports Анджело Манджанте.

Для сестер Уильямс это будет возвращение в парный разряд на одном из главных турниров сезона. Организаторы предоставили им специальное приглашение в основную сетку.

Серена и Винус Уильямс являются одними из самых титулованных пар в истории женского тенниса. Вместе они неоднократно выигрывали турниры Большого шлема и олимпийские медали.

Уимблдон традиционно проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне.