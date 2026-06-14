«Уимблдон» запретил игрокам домашних животных на матчах

Как уточнила директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Салли Болтон, на площадки «Уимблдона» разрешен доступ лишь собакам-поводырям, а также служебным и поисковым собакам. По ее заявлению, данное правило действует на протяжении многих лет и не должно стать причиной недовольства среди участников соревнований.