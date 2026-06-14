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«Уимблдон» запретил игрокам домашних животных на матчах

Директор Всеанглийского клуба Салли Болтон напомнила о запрете на домашних животных на «Уимблдоне». Правило действует много лет.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Организаторы «Уимблдона» ввели запрет на присутствие домашних животных на территории турнира, о чем информирует Independent.

Как уточнила директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Салли Болтон, на площадки «Уимблдона» разрешен доступ лишь собакам-поводырям, а также служебным и поисковым собакам. По ее заявлению, данное правило действует на протяжении многих лет и не должно стать причиной недовольства среди участников соревнований.

Ранее победительница «Ролан Гаррос» Мирра Андреева отмечала успех на корте в компании Луны — собаки своего тренера Кончиты Мартинес, а затем завела собственного питомца, бернедудля по кличке Рэсси, а собака Арины Соболенко по кличке Эш даже получила отдельную аккредитацию.

Также на грунтовом «Шлеме» в зоны для игроков приводили своих питомцев Анна Калинская, Марта Костюк и Анастасия Потапова.

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