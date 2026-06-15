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Мирра Андреева вернулась в топ-5 рейтинга WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Победительница Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» россиянка Мирра Андреева не принимала участие в турнирах на прошлой неделе, но поднялась на одну позицию. Теперь 19-летняя теннисистка занимает пятое место в обновленном рейтинге WTA.

Еще одна россиянка Диана Шнайдер сохранила за собой 16-е место. Екатерина Александрова опустилась на две строчки и теперь располагается на грани вылета из топ-20. Она занимает 19-е место в мировом рейтинге. Сразу за Александровой идет четвертьфиналистка «Ролан Гаррос»-2026 Анна Калинская. Людмила Самсонова располагается на 37-м месте, потеряв две строчки. Анастасия Захарова опустилась на пять позиций и теперь занимает 90-е место. 18-летняя Алина Корнеева занимает 97-меместо в рейтинге WTA.

Лидером мирового рейтинга остается представительница Беларуси Арина Соболенко. Второе место занимает Елена Рыбакина из Казахстана. На третьей строчке идет Ига Швентек из Польши. Четвертое место удерживает американка Джессика Пегула.


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