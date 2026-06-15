Мирра Андреева вернулась в топ-5 рейтинга WTA

Еще одна россиянка Диана Шнайдер сохранила за собой 16-е место. Екатерина Александрова опустилась на две строчки и теперь располагается на грани вылета из топ-20. Она занимает 19-е место в мировом рейтинге. Сразу за Александровой идет четвертьфиналистка «Ролан Гаррос»-2026 Анна Калинская. Людмила Самсонова располагается на 37-м месте, потеряв две строчки. Анастасия Захарова опустилась на пять позиций и теперь занимает 90-е место. 18-летняя Алина Корнеева занимает 97-меместо в рейтинге WTA.