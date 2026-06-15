Медведев обошел Джоковича в рейтинге АТР

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на одну позицию и теперь занимает 7-е место в обновленном мировом рейтинге. 30-летний спортсмен обошел 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. 39-летний теннисист располагается на 8-м месте в мировом рейтинге.
На минувшей неделе Медведев дошел до полуфинала турнира категории АТР 250 в голландском Хертогенбосе, где уступил представителю Польши Камилю Майхшаку.
Еще один российский теннисист Андрей Рублев сохранил за собой 13-е место в рейтинге АТР. На «Ролан Гаррос»-2026 Рублев дошел до четвертого круга, где уступил будущему полуфиналисту чеху Якубу Меншику. Другой россиянин Карен Хачанов потерял три позиции и теперь располагается на 18-м месте. В этом году на «Ролан Гаррос» 30-летний Хачанов вылетел в третьем круге.
Лидером мирового рейтинга остается итальянец Янник Синнер, второе место занимает испанец Карлос Алькарас. Третью строчку удерживает победитель Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» Александр Зверев из Германии.