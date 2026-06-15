Медведев обошел Джоковича в рейтинге АТР

Еще один российский теннисист Андрей Рублев сохранил за собой 13-е место в рейтинге АТР. На «Ролан Гаррос»-2026 Рублев дошел до четвертого круга, где уступил будущему полуфиналисту чеху Якубу Меншику. Другой россиянин Карен Хачанов потерял три позиции и теперь располагается на 18-м месте. В этом году на «Ролан Гаррос» 30-летний Хачанов вылетел в третьем круге.