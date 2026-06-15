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Александр Бублик впервые сыграет на Кубке Лэйвера

Представитель Казахстана Александр Бублик войдет в состав команды Мира на Кубке Лэйвера в 2026 году. Сообщает пресс-служба турнира.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

11-я ракетка мира Бублик впервые в карьере сыграет на Кубке Лэйвера. Также на турнире примут участие финалист «Ролан Гаррос»-2026 итальянец Флавио Коболли и 17-я ракетка мира чех Якуб Меншик. Они сыграют за команду Европы.

«Это потрясающе. Я всегда восхищался Кубком Лэйвера и смотрел его каждый год. Этот турнир подарил нашему виду спорта множество великолепных воспоминаний, и для меня большая честь попасть туда. Я горжусь тем, что буду представлять команду Мира, и с нетерпением жду своего первого выступления в Лондоне», — приводит слова Бублика пресс-служба турнира.

Ранее свое участие в Кубке Лэйвера подтвердили американцы Тейлор Фриц и Бен Шелтон, австралиец Алекс де Минор, вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и победитель «Ролан Гаррос» Александр Зверев из Германии.

Кубок Лэйвера пройдет в Лондоне с 25 по 27 сентября.

Кубок Лэйвера — международный теннисный мужской турнир, проводимый на закрытых кортах между командой Европы и командой Мира. Действующим победителем турнира является команда Мира. В прошлом году она обыграла команду Европы со счетом 15:9.

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