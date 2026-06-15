Александр Бублик впервые сыграет на Кубке Лэйвера

«Это потрясающе. Я всегда восхищался Кубком Лэйвера и смотрел его каждый год. Этот турнир подарил нашему виду спорта множество великолепных воспоминаний, и для меня большая честь попасть туда. Я горжусь тем, что буду представлять команду Мира, и с нетерпением жду своего первого выступления в Лондоне», — приводит слова Бублика пресс-служба турнира.