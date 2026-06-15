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Потапова отказалась продолжать матч с Александровой в Берлине

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира категории WTA 500 в Берлине.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Ее соперницей в первом круге была экс-россиянка Анастасия Потапова, которая с декабря 2025 года выступает за Австрию. Первый сет закончился уверенной победой Александровой со счетом 6:1, после чего Потапова отказалась от продолжения матча из-за травмы.

11 июня Потапова снялась по ходу второго сета матча против турецкой теннисистки Зейнеп Сенмез (1:6, 0:2) во втором круге турнира в Хертогенбоше (Нидерланды).

Таким образом, Александрова выиграла первый матч за два месяца, прервав серию из пяти поражений. Во втором круге 31-летняя россиянка сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси. Счет в личных встречах равный — 4−4.

Травяной турнир в Берлине завершится в воскресенье, 21 июня. Действующей чемпионкой турнира является чешка Маркета Вондроушова, которая в прошлогоднем финале обыграла китаянку Ван Синьюй (7:6, 4:6, 6:2).

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