Россиянка Шнайдер не смогла выйти во второй круг теннисного турнира в Берлине

Россиянка Диана Шнайдер уступила представительнице Чехии Николе Бартуньковой в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:7 (2:7), 6:3 в пользу представительницы Чехии, пробившейся на турнир благодаря специальному приглашению от организаторов. У Шнайдер был 9-й номер посева. Во втором круге Бартунькова встретится с победительницей встречи между представительницей Бельгии Элизе Мертенс и россиянкой Людмилой Самсоновой.
Шнайдер 22 года, она занимает 16-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету россиянки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом Шнайдер на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2026). В 2024 году она вместе с Миррой Андреевой стала серебряным призером Олимпийских игр в Париже в парном разряде.
Бартуньковой 20 лет, она является 62-й ракеткой мира, на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации.