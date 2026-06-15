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Россиянка Шнайдер не смогла выйти во второй круг теннисного турнира в Берлине

Она проиграла 62-й ракетке мира.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

Россиянка Диана Шнайдер уступила представительнице Чехии Николе Бартуньковой в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:7 (2:7), 6:3 в пользу представительницы Чехии, пробившейся на турнир благодаря специальному приглашению от организаторов. У Шнайдер был 9-й номер посева. Во втором круге Бартунькова встретится с победительницей встречи между представительницей Бельгии Элизе Мертенс и россиянкой Людмилой Самсоновой.

Шнайдер 22 года, она занимает 16-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету россиянки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом Шнайдер на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2026). В 2024 году она вместе с Миррой Андреевой стала серебряным призером Олимпийских игр в Париже в парном разряде.

Бартуньковой 20 лет, она является 62-й ракеткой мира, на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации.

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