Сменившая гражданство теннисистка отказалась обниматься с россиянкой

Теннисистка Анастасия Потапова, ранее сменившая спортивное гражданство с российского на австрийское, не стала обниматься с бывшей соотечественницей Екатериной Александровой после матча первого круга турнира в Берлине (WTA-500). Об этом сообщает Sport24.
Александрова уверенно взяла первый сет — 6:1, после чего Потапова отказалась продолжать встречу и снялась с матча. Во время традиционного рукопожатия у сетки Александрова попыталась обнять соперницу, однако Потапова отстранилась и дала понять жестом, что ограничится только рукопожатием.
По одной из версий, такое поведение могло быть связано с вирусным заболеванием, из-за которого Потапова не смогла доиграть встречу.
Ранее, в декабре прошлого года, Потапова сообщила, что с 2026 года будет представлять Австрию, отметив, что ощущает себя там как дома.