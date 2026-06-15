Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сменившая гражданство теннисистка отказалась обниматься с россиянкой

Потапова отказалась обниматься с россиянкой Александровой после матча.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса

Теннисистка Анастасия Потапова, ранее сменившая спортивное гражданство с российского на австрийское, не стала обниматься с бывшей соотечественницей Екатериной Александровой после матча первого круга турнира в Берлине (WTA-500). Об этом сообщает Sport24.

Александрова уверенно взяла первый сет — 6:1, после чего Потапова отказалась продолжать встречу и снялась с матча. Во время традиционного рукопожатия у сетки Александрова попыталась обнять соперницу, однако Потапова отстранилась и дала понять жестом, что ограничится только рукопожатием.

По одной из версий, такое поведение могло быть связано с вирусным заболеванием, из-за которого Потапова не смогла доиграть встречу.

Ранее, в декабре прошлого года, Потапова сообщила, что с 2026 года будет представлять Австрию, отметив, что ощущает себя там как дома.