Сменившая гражданство теннисистка отказалась обниматься с россиянкой

Александрова уверенно взяла первый сет — 6:1, после чего Потапова отказалась продолжать встречу и снялась с матча. Во время традиционного рукопожатия у сетки Александрова попыталась обнять соперницу, однако Потапова отстранилась и дала понять жестом, что ограничится только рукопожатием.