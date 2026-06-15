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Самсонова и Блинкова не смогли выйти во второй круг турнира в Берлине и Ноттингеме

Россиянки уступили на старте турниров.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

Россиянка Анна Блинкова уступила австралийке Тайла Престон в матче первого круга турнира в Ноттингеме — 6:4, 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. Блинкова, занимающая 106-е место в мировом рейтинге, выполнила 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. У Престон (124-я ракетка мира) — 2 эйса, 4 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10. Во втором круге она сыграет с победительницей матча между Энн Ли (США) и Кимберли Биррелл (Австралия).

Ещё один результат с женских турниров: Людмила Самсонова проиграла бельгийке Элизе Мертенс в первом круге турнира WTA в Берлине. Матч завершился со счётом 1:6, 6:3, 6:0 в пользу Мертенс, которая не была посеяна на турнире. Во втором круге она встретится с чешкой Николой Бартуньковой, обыгравшей россиянку Диану Шнайдер.

Самсоновой 27 лет, она занимает 37-е место в рейтинге WTA и имеет пять титулов под эгидой тура в одиночном разряде. Её лучший результат на турнирах Большого шлема — четвертьфинал Уимблдона-2025, а в 2021 году в составе сборной России она выиграла Кубок Билли Джин Кинг.