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Бублик проиграл 74-й ракетке мира на турнире в Галле

Представитель Казахстана Александр Бублик потерпел поражение в первом круге турнира категории АТР 500 в немецком Галле.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

11-я ракетка мира Бублик встречался с итальянцем Маттиа Белуччи, который занимает 74-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Белуччи в двух сетах со счетом 7:6 (8:6), 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут.

Напомним, в прошлом году Александр Бублик стал победителем турнира в Галле, обыграв в финале россиянина Даниила Медведева — 6:3, 7:6 (7:4).

В следующем круге Белуччи встретится с Рафаэлем Коллиньоном из Бельгии, который в своем матче победил австралийца Алексея Попырина (6:4, 6:2).

Турнир в немецком Галле завершится 21 июня. Его общий призовой фонд составляет 2,5 млн евро.