Бублик проиграл 74-й ракетке мира на турнире в Галле

11-я ракетка мира Бублик встречался с итальянцем Маттиа Белуччи, который занимает 74-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Белуччи в двух сетах со счетом 7:6 (8:6), 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут.