Рублев уступил 103-й ракетке мира в первом круге турнира в Галле

Рублеву 28 лет, он занимает 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах «Большого шлема» теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.