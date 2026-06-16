Рублев уступил 103-й ракетке мира в первом круге турнира в Галле

Российский теннисист Андрей Рублев, посеянный под восьмым номером, на старте турнира уступил 103‑й ракете мира поляку Хуберту Хуркачу со счетом 3:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 8 минут.
Андрей Рублев проиграл Хуркачу в третьем матче подряд. Соперником поляка во втором круге станет немец Даниэль Альтмайер.
Рублеву 28 лет, он занимает 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах «Большого шлема» теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.
Хуркачу 29 лет, он является 103-й ракеткой мира, на его счету восемь титулов под эгидой организации. Лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» для Хуркача является выход в полуфинал Уимблдона в 2021 году.
Турнир в Галле относится к категории ATP 500 и проводится на травяных кортах. В прошлом году его победителем стал представитель Казахстана Александр Бублик. Из россиян соревнование трижды выигрывал Евгений Кафельников (1997, 1998, 2002).