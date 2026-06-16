Чайка украла банан у теннисиста во время матча

Инцидент произошел на тай-брейке первого сета: птица приземлилась на корт, подошла к вещам Ганнона и забрала банан. Следом за ней бросилась другая чайка, после чего первая выронила фрукт и улетела. Видео кражи набирает популярность в соцсетях.



В матче первого круга Ганнон победил австралийца Бернарда Томича со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:1). Для 24-летнего ирландца, занимающего 562-е место в рейтинге ATP, эта победа стала первой на турнирах серии «Челленджер».



33-летний Томич располагается на 192-й строчке мирового рейтинга.