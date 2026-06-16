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Чайка украла банан у теннисиста во время матча

Птица забрала банан из сумки спортсмена, момент попал на видео.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
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Чайка утащила банан у ирландского теннисиста Конора Ганнона во время матча турнира ATP серии «Челленджер» в Дублине, сообщает Tennis Temple.

Инцидент произошел на тай-брейке первого сета: птица приземлилась на корт, подошла к вещам Ганнона и забрала банан. Следом за ней бросилась другая чайка, после чего первая выронила фрукт и улетела. Видео кражи набирает популярность в соцсетях.

В матче первого круга Ганнон победил австралийца Бернарда Томича со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:1). Для 24-летнего ирландца, занимающего 562-е место в рейтинге ATP, эта победа стала первой на турнирах серии «Челленджер».

33-летний Томич располагается на 192-й строчке мирового рейтинга.