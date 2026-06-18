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Зверев побил рекорд Надаля по победам на турнирах ATP 500

На его счету теперь 122 побед в турнирах этой серии.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Немецкий теннисист Александр Зверев превзошёл достижение испанца Рафаэля Надаля по количеству побед на турнирах категории ATP 500.

В четверг, 18 июня, Зверев обыграл соотечественника Янника Ханфмана со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Этот успех стал для него 122-м на соревнованиях ATP 500. Предыдущее достижение принадлежало Надалю, на счету которого 121 победа на турнирах этой серии.

Также спортсмен одержал 37-ю победу в текущем сезоне. По этому показателю он делит первое место с лидером рейтинга ATP Янником Синнером.

В четвертьфинале соревнований в Галле Зверев встретится с победителем противостояния между бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном и итальянцем Маттиа Беллуччи.


29-летний Зверев сейчас занимает третью строчку рейтинга ATP. 7 июня он победил итальянца Флавио Коболли в финале «Ролан Гаррос» и впервые в карьере завоевал титул на турнире «Большого шлема».

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