Рыбакина проиграла на старте турнира WTA-500 в Берлине

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая второе место в мировом рейтинге, уступила 35-й ракетке мира Александре Эале из Филиппин во втором круге турнира в Берлине. Встреча завершилась со счётом 5:7, 4:6.



Матч продолжался 1 час 33 минуты. Ранее спортсменки встречались один раз, и тогда победу одержала Рыбакина.



За время игры Эала выполнила три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. Рыбакина отметилась 13 подачами навылет, четырьмя двойными ошибками и использовала один брейк-пойнт из четырёх.



В первом сете Эала уступала 1:4 с брейком, но сумела переломить ход партии. Эта победа стала для неё четвёртой над теннисистками из топ-5 при четырёх поражениях.



В следующем раунде Александра Эала сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.