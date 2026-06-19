Александр Зверев пробился в полуфинал турнира в Галле

В четвертьфинальном матче с 51-й ракеткой мира из Бельгии Рафаэлем Коллиньоном Александр Зверев одержал победу со счетом 7:6 (12:10), 7:6 (7:2).
Встреча Зверева с Коллиньоном продлилась 2 часа и 1 минуту. В ее рамках Александр 14 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не смог реализовать два заработанных брейк-пойнта. На счету Рафаэля 14 эйсов, пять двойных ошибок и один нереализованный брейк-пойнт.
Соперником Зверева в полуфинале турнира в Галле станет девятая ракетка мира американец Тейлор Фриц. Немец уступил Фрицу в шести последних встречах. Счет в личном противостоянии теннисистов 9−5 в пользу американца.
В начале июня Александр Зверев выиграл свой первый турнир «Большого шлема» с 44-й попытки — ранее он девять раз выходил в полуфиналы и трижды играл в финале. Эта победа стала для него 25-й в карьере в ATP-туре.
Благодаря победе на «Ролан Гаррос» Зверев укрепился в статусе третьей ракетки мира. Выше него располагаются только испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер, который возглавляет мировой рейтинг с апреля этого года.