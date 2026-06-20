Пегула обыграла Соболенко в полуфинале турнира в Берлине

Американская теннисистка Джессика Пегула обыграла белоруску Арину Соболенко в полуфинале турнира в Берлине.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:0 в пользу четвертой ракетки мира. Спортсменки провели на корте 2 часа 16 минут.
Соболенко 9 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 7. На счету Пегулы 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16.
В финале турнира в Берлине Пегула сыграет с победительницей матча между чешкой Линдой Носковой и филиппинкой Александрой Эалой.
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