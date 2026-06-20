Соболенко установила антирекорд WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко установила антирекорд на турнирах WTA после поражения в полуфинале турнира в Берлине, сообщает Opta.
Первая ракетка мира уступила американке Джессике Пегуле со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 0:6. На предыдущем турнире, «Ролан Гаррос», Соболенко проиграла россиянке Диане Шнайдер в четвертьфинале — 6:3, 5:7, 0:6.
По данным Opta, впервые в истории первая ракетка мира проиграла решающий сет со счетом 0:6 на двух турнирах подряд.
Рейтинг WTA ведется с 1975 года. Соболенко занимает первое место в мировой классификации.
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