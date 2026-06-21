Шнайдер рассказала, что отец был против ее отъезда в США

«Это было очень трудное решение, потому что мой папа был против. Он вообще не хотел, чтобы я шла в колледж. Мама хотела. Я была как на распутье. Помню разговор с папой, и он сказал: “Тебе 18 лет, ты уже взрослый человек. Ты примешь свое первое ответственное решение сама”», — рассказала Шнайдер.