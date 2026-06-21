Шнайдер рассказала, что отец был против ее отъезда в США

Российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, что ее отец был против поступления в американский колледж. Об этом она сказала в подкасте Nothing Major Show.
В подкасте у Шнайдер спросили, как она оказалась в Университете штата Северная Каролина, хотя входила в топ-3 юниорского рейтинга ITF и могла сразу полностью переходить в профессиональный тур.
«Я играла юниорский “Ролан Гаррос”, и у меня не было тренера, не было базы для тренировок. Ситуация была в целом тяжелой, и я боялась, что нас всех могут просто забанить, и я вообще не смогу играть. Мы с мамой решили: мне нужен план Б», — сказала Шнайдер.
По словам теннисистки, колледж рассматривался как место, где она сможет тренироваться и поддерживать высокий уровень в случае худшего сценария.
«Это было очень трудное решение, потому что мой папа был против. Он вообще не хотел, чтобы я шла в колледж. Мама хотела. Я была как на распутье. Помню разговор с папой, и он сказал: “Тебе 18 лет, ты уже взрослый человек. Ты примешь свое первое ответственное решение сама”», — рассказала Шнайдер.
Россиянка добавила, что в тот период проигрывала на 25-тысячниках и 60-тысячниках, вылетала в квалификациях или в первых раундах и понимала, что хочет большего. Решение об отъезде в NC State принималось поздно, а документы и визу пришлось оформлять в спешке.
«Все было в последний момент, но в итоге это оказалось очень важным и правильным решением», — отметила Шнайдер.
Шнайдер выступала за NC State в сезоне-2022/23. Позже она закрепилась в туре WTA, дошла до полуфинала «Ролан Гаррос» и поднималась на 11-е место в мировом рейтинге.