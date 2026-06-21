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Шнайдер высказалась о призовых за полуфинал «Ролан Гаррос»

Россиянка заявила, что не проверяет счет с мыслью: «О боже, я богата!».

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, как относится к призовым за выход в полуфинал «Ролан Гаррос». Об этом она высказалась в подкасте Nothing Major Show.

В подкасте у Шнайдер спросили, проверяет ли она банковский счет после крупного результата. В разговоре отметили, что за выступление на «Ролан Гаррос» теннисистка заработала около 850 тысяч долларов, но деньги на тот момент еще не поступили.

«Еще не пришли. Но мне пришло письмо на электронную почту», — сказала Шнайдер.

После этого у спортсменки уточнили, будет ли она проверять счет каждые несколько дней, чтобы увидеть поступление призовых.

«Нет, я не проверяю ради этого. Я просто проверяю, что все в порядке, что нет проблем с банком или чего-то подозрительного. Просто чтобы все было чисто. Но не для того, чтобы смотреть и думать: “О боже, я богата!” Нет, только ради безопасности», — ответила Шнайдер.

Шнайдер дошла на «Ролан Гаррос» до первого полуфинала турнира «Большого шлема» в карьере.

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