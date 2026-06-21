Шнайдер высказалась о призовых за полуфинал «Ролан Гаррос»

«Нет, я не проверяю ради этого. Я просто проверяю, что все в порядке, что нет проблем с банком или чего-то подозрительного. Просто чтобы все было чисто. Но не для того, чтобы смотреть и думать: “О боже, я богата!” Нет, только ради безопасности», — ответила Шнайдер.