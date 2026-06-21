44-летняя Серена Уильямс выступит на Уимблдоне в одиночном разряде

Как стало известно 16 июня, 44-летняя Уильямс также получила wild card для участия в парном разряде Уимблдона, где выступит вместе со своей сестрой, 46-летней Винус Уильямс.
В начале июня Серена Уильямс возобновила карьеру после четырехлетней паузы, сыграв в парном разряде в Лондоне. На счету теннисистки семь титулов на Australian Open, три — на «Ролан Гаррос», семь — на Уимблдоне и шесть — на US Open. Всего она одержала 73 победы на турнирах WTA в одиночном разряде.
В парном разряде сестры Уильямс также являлись первыми ракетками мира. На счету каждой из них по 14 турниров «Большого шлема» и три золотые олимпийские медали.
Среди других обладательниц wild card в основную сетку одиночного разряда — полька Майя Хвалиньская, ставшая главной сенсацией недавнего «Ролан Гаррос». В Париже она дошла до финала, где уступила россиянке Мирре Андреевой. В противном случае на Уимблдоне ей пришлось бы играть в квалификации.
Уимблдон пройдет с 29 июня по 12 июля.