Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

44-летняя Серена Уильямс выступит на Уимблдоне в одиночном разряде

Американская теннисистка Серена Уильямс, обладательница 23 титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, получила wild card (специальное приглашение) для участия в одиночном разряде Уимблдона. Об этом сообщает пресс-служба соревнования в соцсети Х.

Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

Как стало известно 16 июня, 44-летняя Уильямс также получила wild card для участия в парном разряде Уимблдона, где выступит вместе со своей сестрой, 46-летней Винус Уильямс.

В начале июня Серена Уильямс возобновила карьеру после четырехлетней паузы, сыграв в парном разряде в Лондоне. На счету теннисистки семь титулов на Australian Open, три — на «Ролан Гаррос», семь — на Уимблдоне и шесть — на US Open. Всего она одержала 73 победы на турнирах WTA в одиночном разряде.

В парном разряде сестры Уильямс также являлись первыми ракетками мира. На счету каждой из них по 14 турниров «Большого шлема» и три золотые олимпийские медали.

Среди других обладательниц wild card в основную сетку одиночного разряда — полька Майя Хвалиньская, ставшая главной сенсацией недавнего «Ролан Гаррос». В Париже она дошла до финала, где уступила россиянке Мирре Андреевой. В противном случае на Уимблдоне ей пришлось бы играть в квалификации.

Уимблдон пройдет с 29 июня по 12 июля.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше