44-летняя Серена Уильямс выступит на Уимблдоне в одиночном разряде

В начале июня Серена Уильямс возобновила карьеру после четырехлетней паузы, сыграв в парном разряде в Лондоне. На счету теннисистки семь титулов на Australian Open, три — на «Ролан Гаррос», семь — на Уимблдоне и шесть — на US Open. Всего она одержала 73 победы на турнирах WTA в одиночном разряде.