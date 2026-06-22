Медведев опустился на две позиции в рейтинге АТР

Еще один российский теннисист Андрей Рублев сохранил за собой 13-е место в мировом рейтинге. Другой россиянин Карен Хачанов вылетел из топ-20, опустившись на четыре позиции в обновленном рейтинге, он занимает 22-е место. На минувшей неделе Хачанов потерпел поражение в первом круге турнира в Галле, уступив 63-й ракетке мира Итану Куинну из США.