Медведев опустился на две позиции в рейтинге АТР

Первая ракетка России Даниил Медведев опустился на две строчки в рейтинге АТР, теперь теннисист занимает 9-е место. На прошлой неделе Медведев дошел до четвертьфинала турнира категории АТР 500 в Галле, где уступил Даниэлю Альтмайеру из Германии. Медведев потерял 230 очков, так как в прошлом году дошел до финала турнира, проиграв представителю Казахстана Александру Бублику.
Еще один российский теннисист Андрей Рублев сохранил за собой 13-е место в мировом рейтинге. Другой россиянин Карен Хачанов вылетел из топ-20, опустившись на четыре позиции в обновленном рейтинге, он занимает 22-е место. На минувшей неделе Хачанов потерпел поражение в первом круге турнира в Галле, уступив 63-й ракетке мира Итану Куинну из США.
Лидером мирового рейтинга остается итальянец Янник Синнер, второе место занимает испанец Карлос Алькарас. Третью строчку удерживает победитель Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» Александр Зверев из Германии.
Обновленный рейтинг АТР от 22 июня:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 13 450;
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9460;
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7190;
4 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4440;
5 (5). Бен Шелтон (США) — 4160;
6 (6). Алекс де Минаур (Австралия) — 4110;
7 (9). Тейлор Фриц (США) — 3915;
8 (8). Новак Джокович (Сербия) — 3760;
9 (7). Даниил Медведев (Россия) — 3580;
10 (10). Флавио Коболли (Италия) — 3460…
13 (13). Андрей Рублев (Россия) — 2420…
22 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2080.