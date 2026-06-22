Мирра Андреева сохранила 5-е место в рейтинге WTA

Победительница Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» россиянка Мирра Андреева сохранила за собой пятое место в обновленном мировом рейтинге.
Еще одна россиянка Диана Шнайдер осталась на 16-м месте в рейтинге. Екатерина Александрова занимает 19-е место в мировом рейтинге. Сразу за Александровой идет четвертьфиналистка «Ролан Гаррос»-2026 Анна Калинская. Людмила Самсонова располагается на 42-м месте, потеряв пять строчек. Анастасия Захарова занимает 91-е место в рейтинге. 18-летняя Алина Корнеева поднялась на три строчки и теперь располагается на 94-м месте в рейтинге WTA.
Лидером мирового рейтинга остается представительница Беларуси Арина Соболенко. Второе место занимает Елена Рыбакина из Казахстана. На третьей строчке идет Ига Швентек из Польши.
Обновленный рейтинг WTA от 22 июня:
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 9090 очков;
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8143;
3 (3). Ига Швентек (Польша) — 6733;
4 (4). Джессика Пегула (США) — 6380;
5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 5751;
6 (6). Аманда Анисимова (США) — 5523;
7 (7). Коко Гауфф (США) — 4879;
8 (8). Элина Свитолина (Украина) — 4423;
9 (9). Виктория Мбоко (Канада) — 3670;
10 (13). Линда Носкова (Чехия) — 3489.