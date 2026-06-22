Мирра Андреева сохранила 5-е место в рейтинге WTA

Еще одна россиянка Диана Шнайдер осталась на 16-м месте в рейтинге. Екатерина Александрова занимает 19-е место в мировом рейтинге. Сразу за Александровой идет четвертьфиналистка «Ролан Гаррос»-2026 Анна Калинская. Людмила Самсонова располагается на 42-м месте, потеряв пять строчек. Анастасия Захарова занимает 91-е место в рейтинге. 18-летняя Алина Корнеева поднялась на три строчки и теперь располагается на 94-м месте в рейтинге WTA.