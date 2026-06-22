Марат Сафин: На Западе теннис — игра, а в России — война

— Постсоветское пространство и западники видят спорт по‑разному. Западники играют в игру, а у нас это война. Для них ты проиграл игру — ничего с тобой не случилось. Никто не будет давать тебе пенделя, уничтожать, пугать тебя. Они анализируют: «Окей, я проиграл сегодня». Можно расстроиться, но тебе объясняют, почему ты проиграл. Работа над ошибками, анализ.



А у нас же никто не анализирует! Вот ты — дурак, тупой, бестолковый. Начинают тебя полоскать, — отметил Сафин.