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Марат Сафин: На Западе теннис — игра, а в России — война

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Марат Сафин в эфире «Лучшего теннисного подкаста» поделился размышлениями о различиях в отношении к теннису в России и на Западе.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: РИА "Новости"

— Постсоветское пространство и западники видят спорт по‑разному. Западники играют в игру, а у нас это война. Для них ты проиграл игру — ничего с тобой не случилось. Никто не будет давать тебе пенделя, уничтожать, пугать тебя. Они анализируют: «Окей, я проиграл сегодня». Можно расстроиться, но тебе объясняют, почему ты проиграл. Работа над ошибками, анализ.

А у нас же никто не анализирует! Вот ты — дурак, тупой, бестолковый. Начинают тебя полоскать, — отметил Сафин.

Марат Сафин за карьеру выиграл 17 турниров под эгидой АТР. Он одержал победу на Открытом чемпионате США в 2000 году и выиграл Australian Open в 2005 году. Сафин в общей сложности девять недель занимал первое место в мировом рейтинге.

На данный момент 46‑летний Сафин входит в тренерский штаб 13-й ракетки мира россиянина Андрея Рублева. Марат Сафин присоединился к Рублеву перед стартом прошлого грунтового сезона.

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