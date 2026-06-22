Секрет стройности Марии Шараповой: какие продукты она ест каждый день

По словам Марии, стакан с водой есть в каждом приеме пищи. При этом в ее рационе нет сладких газировок и других напитков с большим количеством сахара. Такой подход помогает не только избегать лишних калорий, но и лучше контролировать аппетит. Спортсменка не раз говорила, что привыкла следить за своим питанием еще во время карьеры, поэтому многие правила давно стали частью повседневной жизни.