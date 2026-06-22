Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Секрет стройности Марии Шараповой: какие продукты она ест каждый день

В 38 лет Мария Шарапова остается такой же стройной, как во времена спортивной карьеры. Поддерживать форму ей помогают несколько простых продуктов, которые регулярно появляются в ее рационе.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

В питании Шараповой нет хаоса и бесконечных читмилов. Она придерживается правила 80/20: большую часть времени выбирает сбалансированную еду, следит за количеством белков, жиров и углеводов, но иногда позволяет себе любимые десерты. Такой подход помогает ей сохранять форму без постоянного чувства вины.

Вода с лимоном вместо сладких напитков

День Марии Шараповой всегда начинается с воды с лимоном.
День Марии Шараповой всегда начинается с воды с лимоном.Источник: Freepik

Одной из главных привычек Марии остается внимание к водному балансу. Свой день бывшая теннисистка начинает со стакана воды с лимоном, а также в течение дня старается пить достаточно жидкости, особенно если занимается спортом или много времени проводит в движении.

По словам Марии, стакан с водой есть в каждом приеме пищи. При этом в ее рационе нет сладких газировок и других напитков с большим количеством сахара. Такой подход помогает не только избегать лишних калорий, но и лучше контролировать аппетит. Спортсменка не раз говорила, что привыкла следить за своим питанием еще во время карьеры, поэтому многие правила давно стали частью повседневной жизни.

Орехи и творог для сытости

Для перекусов Шарапова чаще выбирает орехи, фрукты и творог.
Для перекусов Шарапова чаще выбирает орехи, фрукты и творог.Источник: Freepik

Между основными приемами пищи Мария часто выбирает простые продукты, которые помогают спокойно дождаться следующего приема еды без постоянных перекусов. Среди ее любимых вариантов — орехи, фрукты и творог.

Особое место в рационе спортсменки занимает именно творог. Из молочных продуктов она оставила в меню только его, считая хорошим источником белка. Такой продукт надолго дает чувство сытости и помогает поддерживать мышечную массу, что особенно важно после завершения профессиональной карьеры.

Орехи тоже регулярно появляются в рационе Шараповой. Небольшой горсти обычно хватает, чтобы утолить голод и не тянуться к более калорийным снекам. Кроме того, такой перекус удобно брать с собой в поездки и на деловые встречи.

Вместо сложных диет и постоянного подсчета калорий Мария делает ставку на продукты, которые хорошо насыщают и помогают держать вес.

Немного сладкого без чувства вины

Мария не запрещает себе сладкое, но придерживается принципа умеренности.
Мария не запрещает себе сладкое, но придерживается принципа умеренности.Источник: Freepik

Несмотря на спортивное прошлое и строгую дисциплину в питании, Мария никогда не считала, что хорошая форма требует полного отказа от десертов или других любимых продуктов. Более того, любовь к сладкому так сильна, что после завершения карьеры она запустила собственный бренд сладостей Sugarpova.

Шарапова придерживается правила 80/20. По ее словам, 80% времени она ест так, как считает правильным и полезным для организма, а в оставшиеся 20% позволяет себе небольшие послабления. Такой подход помогает избегать срывов и не превращать питание в постоянную борьбу с собой.

Бывшая теннисистка признавалась, что иногда может съесть конфету, кусочек шоколада или любимый десерт. Особенно теплые эмоции у нее вызывают сладкие пироги, которые в детстве готовила бабушка. Именно поэтому Мария считает, что небольшие послабления вполне могут быть частью сбалансированного рациона.

Узнать больше по теме
Биография Марии Шараповой: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис дал мировому спорту много громких имен. Звезды из нашей страны регулярно находились на слуху у любителей ракеток и затяжных розыгрышей. В женской сетке соревнований наши спортсменки поражали не только талантами, но и красотой. Особняком среди наших девушке, конечно же, будет стоять Мария Шарапова.
Читать дальше