Шнайдер проиграла матч первого круга на втором турнире подряд

16-я ракетка мира Шнайдер встречалась с представительницей Дании Кларой Таусон, которая занимает 25-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Таусон в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут.
В следующем круга Клара Таусон сыграет против победительницы матча между китаянкой Чжен Цинвэнь и Соланой Сьеррой из Аргентины.
Для Шнайдер поражение в первом круге Бад-Хомбурга стало вторым подряд. Ранее россиянка не смогла преодолеть барьер первого раунда на турнире в Берлине, уступив чешке Николе Бартуньковой.
Турнир категории WTA 500 в Бад-Хомбурге завершится 27 июня. Его общий призовой фонд составляет чуть более 1 млн евро. Действующей чемпионкой соревнований является 5-я ракетка мира Джессика Пегула из США. В прошлогоднем финале она обыграла польку Игу Швентек (6:4, 7:5).