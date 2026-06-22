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Шнайдер проиграла матч первого круга на втором турнире подряд

Российская теннисистка Диана Шнайдер уступила на старте турнира категории WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

16-я ракетка мира Шнайдер встречалась с представительницей Дании Кларой Таусон, которая занимает 25-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Таусон в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут.

В следующем круга Клара Таусон сыграет против победительницы матча между китаянкой Чжен Цинвэнь и Соланой Сьеррой из Аргентины.

Для Шнайдер поражение в первом круге Бад-Хомбурга стало вторым подряд. Ранее россиянка не смогла преодолеть барьер первого раунда на турнире в Берлине, уступив чешке Николе Бартуньковой.

Турнир категории WTA 500 в Бад-Хомбурге завершится 27 июня. Его общий призовой фонд составляет чуть более 1 млн евро. Действующей чемпионкой соревнований является 5-я ракетка мира Джессика Пегула из США. В прошлогоднем финале она обыграла польку Игу Швентек (6:4, 7:5).

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