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Роман Сафиуллин вышел во второй круг квалификации Уимблдона

Российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу в первом круге квалификации Уимблдона.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

127-я ракетка мира Сафиуллин встречался с представителем Австралии Джеймсом Маккейбом, который занимает 207-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой россиянина в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (6:4).

Во втором раунде квалификации Уимблдона Сафиуллин сыграет против 222-й ракетки мира Киммера Коппеянса из Бельгии.

Лучшим результатом Сафиуллина на Уимблдоне является выход в четвертьфинал турнира в 2023 году.

Основная сетка Уимблдона пройдет с 29 июня по 12 июля. Его общий призовой фонд составляет рекордные 74,4 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 4,1 млн евро. Действующим чемпионом Уимблдона является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса.