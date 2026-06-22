Екатерина Александрова выиграла парный турнир в Берлине

В финале турнира WTA 500 в Берлине Александрова и Носкова за один час победили итальянку Сару Эррани и американку Николь Меликар-Мартинес со счетом 6:2, 6:4. Победительницы провели второй матч за день. Стоит отметить, что 21 июня Линда Носкова также стала чемпионкой турнира в Берлине в одиночном разряде.
Для Александровой это третий парный титул WTA в карьере и второй в этом году (после победы на «пятисотнике» в Абу-Даби в феврале). Александрова занимает 19-е место в одиночном рейтинге WTA, Носкова находится на десятой строчке в мировом рейтинге. Для чешки это первый трофей в парном разряде.
Призовой фонд турнира в Берлине превышает 1,2 миллиона евро.