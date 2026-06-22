Екатерина Александрова выиграла парный турнир в Берлине

Для Александровой это третий парный титул WTA в карьере и второй в этом году (после победы на «пятисотнике» в Абу-Даби в феврале). Александрова занимает 19-е место в одиночном рейтинге WTA, Носкова находится на десятой строчке в мировом рейтинге. Для чешки это первый трофей в парном разряде.