Марат Сафин ответил, чувствует ли себя счастливым

— Ну да. Счастье — это понятие относительное, скажем так, скучно мне точно не бывает. Когда ты живёшь, ты счастлив, жизнь и есть счастье. Ты уже живой, ты уже можешь воспринимать вот этот мир, это уже есть счастье. То есть мы настолько не ценим даже наши… Я тоже долго думал на эту тему. Люди не ценят жизнь. Многие, не говорю, что все. Многие не ценят жизнь. Они воспринимают эту жизнь как, знаешь, данность, но это не данность, это магия. Просто магия, это волшебство, что здесь появился именно ты. И ты можешь это всё щупать, трогать, любить, плакать, смеяться, болеть, всё воспринимать. Это и есть счастье жизни, — заявил Сафин в эфире канала «Лучший теннисный подкаст» на YouTube.