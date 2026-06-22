Чемпионку Уимблдона-2023 дисквалифицировали на четыре года

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова, победительница Уимблдона-2023, дисквалифицирована на четыре года за отказ пройти допинг-тест. Об этом говорится на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).
Инцидент произошел 3 декабря 2025 года в 20:00 по местному времени, когда допинг-офицер пришел к Вондроушовой домой для проведения внесоревновательной проверки. Теннисистка отказалась сдавать пробу. По антидопинговым правилам отказ от тестирования влечет санкции, аналогичные тем, что применяются при положительной допинг-пробе.
На слушаниях Вондроушова объяснила свои действия стрессом, тяжелым психологическим состоянием и опасениями за собственную безопасность. Однако трибунал, выслушав ее, а также сотрудника допинг-контроля, который пытался взять пробу, решил, что доводы спортсменки не являются «убедительным обоснованием» отказа от теста.
Срок дисквалификации Вондроушовой продлится до 21 июня 2030 года. Сама теннисистка, ITIA и национальная антидопинговая организация игрока могут оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Вондроушовой 26 лет, сейчас она занимает 122-е место в рейтинге WTA. На ее счету победа на Уимблдоне в 2023 году, финал Roland Garros-2019, серебро Олимпийских игр в Токио, а также шестая строчка мирового рейтинга в качестве лучшего результата. С января чешская спортсменка не выступала на турнирах.