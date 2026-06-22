Чемпионку Уимблдона-2023 дисквалифицировали на четыре года

Вондроушовой 26 лет, сейчас она занимает 122-е место в рейтинге WTA. На ее счету победа на Уимблдоне в 2023 году, финал Roland Garros-2019, серебро Олимпийских игр в Токио, а также шестая строчка мирового рейтинга в качестве лучшего результата. С января чешская спортсменка не выступала на турнирах.